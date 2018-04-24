Лишь 12% россиян пользуются мессенджером Телеграм 

Вологда.рф: последние новости

Передать показания счетчиков за электроэнергию можно по электронной почте Еще один способ передачи данных электросчетчиков внедрили в «Вологдаэнерго». Теперь показания приборов можно передать по электронной почте. Услуга доступна управляющим компаниям,