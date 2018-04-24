Лишь 12% россиян пользуются мессенджером Телеграм 

О популярности мессенджера Телеграм спросили россиян специалисты ВЦИОМ. Как оказалось, он занимает одно из последних по популярности мест.
«Телеграмом» пользуются лишь 12% опрошенных. Из них регулярно выходят в сеть 78%. Большинство респондентов — 64% — заявили, что для них не важен вопрос доступности приложения. Проблема запрета общения через программу, разработанную Павлом Дуровым, актуальна для 24% россиян. Из них 45% — молодежь в возрасте 18-24 лет.
При этом о ситуации, связанной с блокировкой мессенджера, слышали большинство пользователей интернета — 65% участников опроса. Предметно интересовались данной темой лишь 21%.