СМИ: YouTube удалил 8 млн неприемлемых материалов после жалоб пользователей

ТАСС , 24 апреля. Видеосервис YouTube удалил за последние три месяца 2017 года 8 млн неприемлемых материалов. Об этом говорится в докладе глобальной поисковой системы Google , которой принадлежит онлайн-видеохостинг. Данные из первого подобного рода документа компании опубликовала во вторник британская газета The Sun.

Большинство удаленных материалов представляют собой «спам или закачанные материалы для взрослых». В случае удаления система сохраняет детали видеоклипа в форме математического кода, и если кто-то пытается вновь загрузить его, то оно автоматически блокируется, говорится в докладе.

Всего было получено 28,7 млн жалоб от пользователей видеосервиса. При этом 9 млн (30%) касались порнографии, 8 млн (27%) — спама или вводящих в заблуждение сообщений, 4,6 млн (16%) — ненавистнических или оскорбительных, 4 млн (14%) — насильственных или отталкивающих, 2,3 млн (8%) — вредных или опасных действий, 491 тыс. (2%) — пропаганды терроризма.

Google, согласно докладу, все больше полагается на технику в выявлении и удалении неприемлемых видео. 80% таких материалов были вначале обнаружены именно машинами, которые «были обучены» для их выявления. Как проинформировали издание представители YouTube для этого в ручном режиме рассмотрели 2 млн материалов экстремистского характера, а затем автоматизировали процесс.