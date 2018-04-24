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СМИ: YouTube удалил 8 млн неприемлемых материалов после жалоб пользователей
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СМИ: YouTube удалил 8 млн неприемлемых материалов после жалоб пользователей 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 24 апреля. Видеосервис YouTube удалил за последние три месяца 2017 года 8 млн неприемлемых материалов. Об этом говорится в докладе глобальной поисковой системы Google, которой принадлежит онлайн-видеохостинг. Данные из первого подобного рода документа компании опубликовала во вторник британская газета The Sun.
Большинство удаленных материалов представляют собой «спам или закачанные материалы для взрослых». В случае удаления система сохраняет детали видеоклипа в форме математического кода, и если кто-то пытается вновь загрузить его, то оно автоматически блокируется, говорится в докладе.
Всего было получено 28,7 млн жалоб от пользователей видеосервиса. При этом 9 млн (30%) касались порнографии, 8 млн (27%) — спама или вводящих в заблуждение сообщений, 4,6 млн (16%) — ненавистнических или оскорбительных, 4 млн (14%) — насильственных или отталкивающих, 2,3 млн (8%) — вредных или опасных действий, 491 тыс. (2%) — пропаганды терроризма.
Google, согласно докладу, все больше полагается на технику в выявлении и удалении неприемлемых видео. 80% таких материалов были вначале обнаружены именно машинами, которые «были обучены» для их выявления. Как проинформировали издание представители YouTube для этого в ручном режиме рассмотрели 2 млн материалов экстремистского характера, а затем автоматизировали процесс.
Больше всего жалоб на неприемлемые видеоролики направлено видеохостингу из Индии, США, Бразилии, России и Германии. В первую десятку также вошли Великобритания, Мексика, Турция, Индонезия и Саудовская Аравия.
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