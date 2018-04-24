Ещё
Новые ИБ-решения недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах
"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах

Новые ИБ-решения недели 

SecurityLab.ru 2 часа назад
DFLabs представила новую версию платформы IncMan Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) для корпоративных SOC и MSSP. IncMan предоставляет инструменты для успешного решения задач полной прозрачности инцидентов и комплексного рабочего процесса, а также средства для отслеживания цифровых данных и процессов расследования на каждом этапе инцидента. В IncMan R3 Rapid Response Runbooks добавлена поддержка условий «Выбор пользователя», предоставляющих возможность более подробного управления по сравнению с традиционными условиями TRUE/FALSE.
F-Secure разработала решение Aviation Cyber Security Services для авиакомпаний и авиаслужб, предназначенное для обеспечения защиты операций от хакерских атак. Сервис предоставляет оценку безопасности авионики, наземных систем и линий передачи данных, сканеры уязвимостей, мониторинг безопасности, сервисы реагирования на инциденты и специализированные тренинги по кибербезопасности для IT-менеджеров и экипажа.
Компания GuardiCore выпустила обновленную версию Infection Monkey — автономного инструмента с открытым исходным кодом, который предоставляет специалистам в области безопасности дополнительный уровень тестирования, дополняющий текущие инструменты и сервисы возможностью чаще проводить оценки безопасности. Подобные функции улучшают поиск проблем в дата-центрах и облачных средах.
Ipswitch представила новую версию платформы WhatsUp Gold 2018. Решение WhatsUp Gold осуществляет комплексное управление как физическими, так и виртуальными сетями, системами и приложениями, а также мониторинг и управление журналами. WhatsUp Gold предлагает единую панель для мониторинга сетевых устройств, сетевого трафика, серверов (в том числе под управлением Windows и Linux), гипервизоров (включая VMWare и Hyper-V), накопителей (в том числе NetApp, EMC и Dell Compellent), беспроводных устройств (включая Cisco Meraki), web-серверы (включая AWS и Microsoft Azure) и приложения, включая Microsoft Outlook 365.
SecurityLab.ru: последние новости
Обзор инцидентов безопасности за период с 16 по 22 апреля 2018 года Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Google и YouTube Роскомнадзор допустил возможность блокировки инструментов для обхода запрета на Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой196
Скончался Геннадий Леонов9
Украина объявила России речную блокаду204
Зачем Понаровская вернулась в Россию26
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах66
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение