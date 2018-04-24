Новые ИБ-решения недели

DFLabs представила новую версию платформы IncMan Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) для корпоративных SOC и MSSP. IncMan предоставляет инструменты для успешного решения задач полной прозрачности инцидентов и комплексного рабочего процесса, а также средства для отслеживания цифровых данных и процессов расследования на каждом этапе инцидента. В IncMan R3 Rapid Response Runbooks добавлена поддержка условий «Выбор пользователя», предоставляющих возможность более подробного управления по сравнению с традиционными условиями TRUE/FALSE.

F-Secure разработала решение Aviation Cyber Security Services для авиакомпаний и авиаслужб, предназначенное для обеспечения защиты операций от хакерских атак. Сервис предоставляет оценку безопасности авионики, наземных систем и линий передачи данных, сканеры уязвимостей, мониторинг безопасности, сервисы реагирования на инциденты и специализированные тренинги по кибербезопасности для IT-менеджеров и экипажа.

Компания GuardiCore выпустила обновленную версию Infection Monkey — автономного инструмента с открытым исходным кодом, который предоставляет специалистам в области безопасности дополнительный уровень тестирования, дополняющий текущие инструменты и сервисы возможностью чаще проводить оценки безопасности. Подобные функции улучшают поиск проблем в дата-центрах и облачных средах.