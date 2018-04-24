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«Tele2 Журналы» зашли в AppStore
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«Tele2 Журналы» зашли в AppStore 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
С момента запуска сервиса для чтения периодических изданий количество его активных пользователей превысило 15 тысяч человек.
Клиенты Tele2 могут читать различные популярные журналы на мобильных устройствах и компьютерах, используя удобный сервис «Tele2 Журналы». На портале доступны периодические издания о моде, красоте, детях, психологии, автомобилях, экономике, бизнесе, досуге и др. Журналы можно просматривать даже при отсутствии доступа к сети, а понравившиеся издания и статьи — добавлять в папку «Избранное» или загружать на смартфон.
Владельцы iPhone и iPad теперь также могут оценить все преимущества сервиса «Tele2 Журналы» — приложение уже доступно в AppStore. Ранее Tele2 представила мобильное приложение в Google Play. Читать периодические издания можно и на сайте magazines.tele2.ru.
На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно свыше 100 периодических изданий и более 3 000 выпусков журналов, включая архивные. Наибольшей популярностью пользуются издания о технологиях и мужские журналы — им отдают предпочтение по 23% пользователей. На третьем месте рейтинга оказались деловые издания — свыше 17% клиентов выбирают именно эту категорию.
Самыми читаемыми журналами сервиса стали Maxim, «Популярная механика», AD, «АвтоМир» и Forbes. Чаще всего пользователи сохраняют в приложении статьи из Playboy, Men’s Health, Psychologies, «Популярной механики» и «Русского репортера».
Чтобы оформить подписку на «Tele2 Журналы», необходимо активировать ее в веб-версии сервиса в разделе «Профиль», отправить с мобильного телефона SMS с текстом «1» на короткий номер 368 или набрать USSD-команду *368#. Новым пользователям сервиса Tele2 предлагает бесплатный доступ к периодическим изданиям на 7 дней. После окончания пробного периода взимается абонентская плата в размере 9 рублей в сутки.
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