Ещё
OTR Global понизила рейтинг компании Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

OTR Global понизила рейтинг компании Facebook 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Компаниям с Уолл-стрит понадобилось больше месяца для того, чтобы отреагировать на скандал вокруг недобросовестного использования личных данных пользователей Facebook (NASDAQ:FB).
OTR Global понизила рейтинг компании Facebook с положительного до смешанного, прогнозируя замедление роста расходов на рекламу со стороны рекламодателей в первом квартале.
Исследовательская фирма ожидает, что рост расходов на рекламу в годовом отношении составит от 19% до 24%, по сравнению с ростом на 30% в четвертом квартале 2017 года.
OTR стала первой компанией с Уолл-стрит, которая понизила рейтинг Facebook, хотя некоторые другие компании понизили таргеты стоимости акций Facebook. Напомним, что как гигант социальных сетей оказался замешан в недобросовестное использовании данных пользователей британской Cambridge Analytica.
Акции Facebook, потерявшие около 17% своей стоимости после скандала, торгуются на 13% ниже февральского максимума.
Facebook опубликует квартальный отчет по финансовым результатам 25 апреля.
Investing.com Россия: последние новости
Цифровые валюты в плюсе; Cambridge Analytica запустит собственную криптовалюту «Черный понедельник»: российский рынок падает из-за санкций США Трамп изменил позицию по отношению к военному удару по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду113
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции197
Шойгу выдвинул обвинение США305
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Королева красоты оказалась водителем бандитов27
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение