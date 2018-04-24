OTR Global понизила рейтинг компании Facebook

Investing.com — Компаниям с Уолл-стрит понадобилось больше месяца для того, чтобы отреагировать на скандал вокруг недобросовестного использования личных данных пользователей Facebook (NASDAQ:FB).

OTR Global понизила рейтинг компании Facebook с положительного до смешанного, прогнозируя замедление роста расходов на рекламу со стороны рекламодателей в первом квартале.

Исследовательская фирма ожидает, что рост расходов на рекламу в годовом отношении составит от 19% до 24%, по сравнению с ростом на 30% в четвертом квартале 2017 года.

OTR стала первой компанией с Уолл-стрит, которая понизила рейтинг Facebook, хотя некоторые другие компании понизили таргеты стоимости акций Facebook. Напомним, что как гигант социальных сетей оказался замешан в недобросовестное использовании данных пользователей британской Cambridge Analytica.

Акции Facebook, потерявшие около 17% своей стоимости после скандала, торгуются на 13% ниже февральского максимума.

Facebook опубликует квартальный отчет по финансовым результатам 25 апреля.