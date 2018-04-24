Кадыров считает, что решение заблокировать Telegram было принято «не по-российски» 

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что блокировать мессенджер Telegram — «не по-российски». В то же время он отметил, что поддерживает соответствующее решение Роскомнадзора, поскольку оно было принято в интересах государства. Комментарии главы Чечни прозвучали во вторник в эфире телеканала «Россия 24».
"Я считаю, что нельзя так, это не по-российски. Это Запад так может играть, Европа, а мы должны быть более достойными. Но если принято такое решение [о блокировке доступа к мессенджеру], то мы поддержим. Значит, это нужно для нашего государства", — сказал Кадыров.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки. Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. В результате этих действий Роскомнадзора стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.