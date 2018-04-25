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Пользователи назвали самую бесполезную функцию iPhone X
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Пользователи назвали самую бесполезную функцию iPhone X 

Мир24 51 минуту назад
Фото: Apple Insider
Эксперты компании Creative Strategies выяснили, какую функцию iPhone X пользователи считают самой бесполезной. Для этого они изучили мнение 1746 респондентов, сообщает MacRumors.
Около 85% опрошенных заявили, что они очень довольны iPhone X, 12% отметили, что удовлетворены гаджетом, еще 3% обнаружили в нем огромное количество недостатков.
Высокие оценки получил функционал смартфона, включая Face ID и срок службы батареи. Главным недостатком пользователи назвали голосовую помощницу Siri: только 2% респондентов признались, что удовлетворены ее работой.
Представители Apple в свою очередь заявили, что Siri является самым популярным голосовым помощником в мире и демонстрирует успехи в производительности, масштабируемости и надежности.
«Мы применили новейшие методы машинного обучения, чтобы создать более естественный голос и проактивные функции», — говорится в сообщении компании.
Ранее стало известно, что Apple собирается выпустить стеклянный iPhone. Компания уже подала соответствующий документ в патентное бюро.
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