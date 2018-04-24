Amazon Web Services представила блокчейн-модель на основе Ethereum и Hyperledger Fabric 

Облачная платформа Amazon Web Services представила собственную блокчейн-модель на основе эфириума и Hyperledger Fabric, которая позволит пользователям сервиса разрабатывать и управлять собственными блокчейн-приложениями. Об этом компания сообщила в своем корпоративном блоге. Разработчики сообщают, что теперь пользователи смогут создавать собственные блокчейн-приложения с помощью платформы AWS CloudFormation Templates, не теряя время на ручные операции по управлению сетями. Несмотря на прошлогодние слухи о том, что компания не собирается запускать связанные с блокчейном сервисы, AWS все-таки объявила в декабре 2017 года о планах по запуску новой платформы, работающей на основе технологии распределенного реестра. Напомним, сеть Hyperledger Fabric была основана в 2015 году компанией Linux Foundation, а первый код этой платформы был выпущен в июле 2017 года, после чего технология начала стремительно набирать популярность среди компаний во всем мире. Ранее мы уже писал, как крупнейшие мировые компании интегрируют блокчейн в свой бизнес.
текст: Антон Кузнецов, фото: Shutterstock