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Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru несовершенством систем мелких операторов
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Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru несовершенством систем мелких операторов 

Вечерняя Москва 21 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ведомство заявило, что проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества небольших операторов.
Роскомнадзор заявил, что страница Google.ru недоступна у ряда пользователей из-за несовершенства системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.
— Не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, ведомство опровергло сообщение о том, что в связи с мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России под блокировкой оказались ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» — captcha.
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