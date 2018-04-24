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Розыгрыш по дисконтным картам NN.ru
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Розыгрыш по дисконтным картам NN.ru 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Традиционно призы предоставляются нашими уважаемыми партнёрами, входящими в Дисконтную систему.
Регистрация участников проводится на странице Дисконтной системы «Вконтакте».
Чтобы записаться на розыгрыш приза, нужно оставить свой комментарий под соответствующим сообщением, указав порядковый номер участника (следующий за крайним), номер дисконтной карты и имя владельца. Если вы не зарегистрированы в Vk.com, можно попросить любого пользователя соцсети внести ваши данные в соответствующей ветке.
Сбор заявок — до 10:00 среды, 25 апреля.
Итак, актуальные призы для вас:
1. Сертификат на бесплатную установку вашего кондиционера от компании «Кондиционер-НН». Страница в ДС: Nn.ru/skidki/services/konditsioner-nn.html Сайт: Conditioner-nn.com  2. Сертификат на сезонное хранение шин в сервисе «Автошина52». Страница в ДС: Nn.ru/skidki/auto/htt-grupp.html. Сайт: Avtoshina52.ru.
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