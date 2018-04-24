Ещё
Жители Москвы пользуются Wi-Fi намного чаще ньюйоркцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Москвы пользуются Wi-Fi намного чаще ньюйоркцев 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время в сети бесплатного интернета столицы зарегистрировано около 20 миллионов устройств.
Москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi в транспорте намного активнее жителей Нью-Йорка, Лондона, Сиднея и Гонконга.
По данным исследования крупной бизнес-компании, 46 процентов жителей российской столицы используют бесплатный интернет во время поездки как основной.
Число интернет-сессий в Московском метрополитене по итогам прошлого года составило более 1,2 миллиарда, что на 32 процента больше, чем в предыдущий аналогичный период.
Также было отмечено, что москвичи намного чаще, чем жители других городов, подключались к Wi-Fi в кафе и во время путешествий.
По словам экспертов, Москва обладает высоким уровнем покрытия сетью и хорошим доступом к интернету. Они отмечают, что по некоторым параметрам в этой сфере российская столица лидирует среди других мировых столиц, передает РИА Новости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бесплатная сеть городского Wi-Fi теперь доступна за пределами Садового кольца
Вечерняя Москва: последние новости
Пользователи приложения Viber испытывают трудности из-за блокировки Telegram ВЦИОМ: Четверть россиян выступают за сохранения доступа к Telegram Роскомнадзор не вносил YouTube, Gmail , Google Play и Google Drive в список запрещенных
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах198
Газпром готов построить «Северный поток-3»169
Названа зарплата столичных учителей88
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой54
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
На фиолетовой ветке метро встали поезда
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
20:36
Названа зарплата столичных учителей
Личный счет Новости Москвы
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение