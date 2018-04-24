Жители Москвы пользуются Wi-Fi намного чаще ньюйоркцев

В настоящее время в сети бесплатного интернета столицы зарегистрировано около 20 миллионов устройств.

Гонконга. Москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi в транспорте намного активнее жителей Нью-Йорка , Лондона, Сиднея

По данным исследования крупной бизнес-компании, 46 процентов жителей российской столицы используют бесплатный интернет во время поездки как основной.

Число интернет-сессий в Московском метрополитене по итогам прошлого года составило более 1,2 миллиарда, что на 32 процента больше, чем в предыдущий аналогичный период.

Также было отмечено, что москвичи намного чаще, чем жители других городов, подключались к Wi-Fi в кафе и во время путешествий.

По словам экспертов, Москва обладает высоким уровнем покрытия сетью и хорошим доступом к интернету. Они отмечают, что по некоторым параметрам в этой сфере российская столица лидирует среди других мировых столиц, передает РИА Новости

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