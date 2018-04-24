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Исследование: Москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка
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Исследование: Москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
46% пассажиров общественного транспорта в Москве пользуются Wi-Fi во время поездок. Это в два раза чаще, чем жители Лондона, Нью-Йорка, Сиднея и Гонконга, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование EY.
Одновременно с этим уровень проникновения платных подписок на цифровое мобильное ТВ или видеосервисы в Москве гораздо ниже. Они есть лишь у 17% пользователей, тогда как в Лондоне этот показатель составляет 67%, в Нью-Йорке — 86%, в Сиднее — 57%, а в Гонконге — 44%. Хотя теоретически популярность Wi-Fi могла бы способствовать развитию платных подписок у сотовых операторов.
Помимо платных сервисов, в EY ждут влияния Wi-Fi на рынок интернета вещей. В течение ближайших пяти лет к сети будут подключены миллиарды новых устройств интернета вещей, которые будут использовать Wi-Fi и сотовую сеть для передачи данных. «По сравнению с 3G/4G-сетями Wi-Fi имеет ряд преимуществ для подключения некоторых IoT-устройств, так как обеспечивает значительный объем передачи данных при сравнительно низкой стоимости», — говорится в отчете.
Сейчас московская городская сеть Wi-Fi состоит из 14 тыс. точек доступа, до конца года она расширится еще почти на 578 точек. В «Максима Телекоме», развивающем сеть Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, согласны с большинством выводов исследования. Проникновение услуги Wi-Fi в московском транспорте выросло за год с 35% до 46%, отмечают в компании.
«Востребованность сервиса говорит о необходимости расширения дополнительных нерекламных моделей монетизации. Мы рассматриваем несколько возможных направлений, в том числе запуск новой контентной платформы на базе портала Wi-Fi.ru, а также введение новых комбинированных подписок в партнерстве с мобильными операторами и контент-провайдерами», — рассказали в пресс-службе «Максима Телекома».
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