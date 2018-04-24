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Россияне высказались о блокировке Telegram
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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян выступают за сохранение доступа к Telegram 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Четверть российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к мессенджеру Telegram на территории страны, 64% придерживаются обратного мнения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, в сеть с той или иной периодичностью выходят 78% россиян. Как показал проведенный 14-15 апреля опрос, о решении суда по блокировке Telegram на территории РФ слышало большинство российских интернет-пользователей (65%), в том числе 21% следили за событиями вокруг мессенджера.
"Для 64% опрошенных "интернетчиков" не важен вопрос доступности Telegram в России (в том числе 43% — "совершенно не важно"). Возможность общения через мессенджер считают актуальной для российских пользователей 24% (эта доля заметно выше среди 18-24-летних — 45%)", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, ситуация с Telegram, "очевидно, "перегрета" и в последнее время политизируется". Конечно, решение о блокировке затрагивает интересы пользователей этого мессенджера, "часть которых обладает значительным влиянием на формирование экспертных оценок и массовых представлений", указал он.
"Но в целом можно говорить об ограниченной реакции общества на решение суда. Лишь для каждого четвертого пользователя интернета вопрос доступности данного мессенджера является значимым. Но очень важно, что среди самых молодых участников исследования (18-24 года) эта группа увеличивается до 45%", — сказал эксперт, комментируя результаты опроса.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в апреле 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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