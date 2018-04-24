В офисе Роскомнадзора в Петербурге искали бомбу

Неизвестные сообщили о бомбе, якобы заложенной в здании Роскомнадзора по адресу ул. Садовая, 14/52. Около двух часов дня 23 апреля в службу «112» поступило обращение, содержащее угрозы. Женский голос в трубке сообщил: «В офисе Роскомнадзора бомба». Уточнять точное местоположение взрывчатки женщина не стала.

Сообщение передали в Северо-Западный филиал Роскомнадзора. К 14-му дому по Садовой улице вызвали ОМОН. Работу ведомства прервали, 25 сотрудников вывели на улицу.

Тревога оказалась ложной. Взрывоопасных веществ не нашли, к 16:00 персонал вернулся к исполнению обязанностей.

Напомним, Роскомнадзор вызвал народный гнев блокировкой мессенджера Telegram. От этого страдают многие сторонние ресурсы: так, в чёрный список регулятора попали IP-адреса Google. Несмотря на все усилия надзорного ведомства, от мессенджера Павла Дурова отказались всего 3% пользователей. Все остальные обошли блокировку.

Петербургские активисты, в свою очередь, весьма эмоционально отреагировали на блокировку Роскомнадзором Telegram. Горожане также поучаствовали в акции в поддержку свободного интернета, запустив их окон бумажные самолетики.

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