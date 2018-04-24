Проекты Mail.Ru Group включили видеоплеер «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» достигла очередного успеха в развитии собственной видеоплатформы. С недавнего времени плеер «Одноклассники» стал доступен для просмотра и встраивания на других ресурсах Mail.Ru Group , включая КиноMail.ru и «ВКонтакте». Многие партнеры используют его как приоритетный, подтвердили Sostav в пресс-службе соцсети.

Например, «Телеспорт» охотно встраивает плеер ОК в своих сообществах «ВКонтакте». Ранее площадки Mail.Ru Group предпочитали использовать собственные разработки.

В «Одноклассниках» отмечают, что за последний год их видеоплатформа сделала большой шаг вперед: там появились трансляции в 4К и эксклюзивный профессиональный контент, включая трансляции Зимней Олимпиады 2018.

В 2017 году «Одноклассники» зафиксировали рекордные 590 млн просмотров видео в сутки, число просмотров трансляций в ОК выросло в 3 раза. Ранее соцсеть сообщала, что в 2017 году видеосмотрение выросло на 60%, а одним из самых быстрорастущих форматов стала видеореклама. Объем выручки ОК в этом сегменте увеличился практически в три раза — на 177%.

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«ВКонтакте» действительно поддерживает интеграцию различных сторонних плееров — YouTube, Vimeo, Rutube, «Одноклассники» и многих других, сообщили представители компании. Там уточнили, что абсолютное большинство просмотров приходится на ролики, загруженные в нативный плеер «ВКонтакте». Они автоматически включаются в сообществах и ленте новостей на всех устройствах, что привлекает повышенное внимание пользователей и увеличивает вероятность продолжения просмотра видео. Самые интересные и популярные ролики автоматически попадают на витрину видеораздела vk.com/video.