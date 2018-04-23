Роскомнадзор объяснил причину проблем Google в России 

Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи, передает РИА Новости.
Также ведомство опровергло сообщения о блокировке ресурсов Google из-за ограничения доступа к мессенджеру Telеgram.
"Специалистами Роскомнадзора проверена информация о том, что в рамках мер по ограничению на территории России к мессенджеру Telеgram якобы оказались под блокировкой ресурсы Googlе, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (Captcha). Установлено, что данная информация не соответствует действительности", — сообщили в Роскомнадзоре.
Ранее ряд пользователей пожаловались на ограничение доступа к сайтам Google, включая видеохостинг YouTube.