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Роскомнадзор объяснил причину проблем Google в России
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Роскомнадзор объяснил причину проблем Google в России 

ТВ Центр 20 часов назад
Фото: ТВ Центр
Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи, передает РИА Новости.
Также ведомство опровергло сообщения о блокировке ресурсов Google из-за ограничения доступа к мессенджеру Telеgram.
"Специалистами Роскомнадзора проверена информация о том, что в рамках мер по ограничению на территории России к мессенджеру Telеgram якобы оказались под блокировкой ресурсы Googlе, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (Captcha). Установлено, что данная информация не соответствует действительности", — сообщили в Роскомнадзоре.
Ранее ряд пользователей пожаловались на ограничение доступа к сайтам Google, включая видеохостинг YouTube.
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