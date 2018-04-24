Тестируем Live Roads: с точностью до 1,5 метра

Обычные навигационные приложения способны определить местоположение пользователей с точностью в несколько метров. Так, используя GPS, можно достичь точности около 4 метров. Однако новое приложение Live Roads может значительно улучшить этот показатель. По данным интернет-издания Ars Technica, оно показывает точность около 1,5 метров. Правда, эта версия пока недоступна широкому кругу пользователей. Так, Live Roads может распознать не только дорогу, по которой едет пользователь, но даже полосу движения.

Мы не смогли удержаться и решили проверить, насколько правдивы громкие обещания разработчиков приложения-навигатора. Понравилось ли оно нам? Скорее да.

У приложения огромный потенциал. Имея его на своем смартфоне, можно легко справиться даже со сложными многополосными участками шоссе. По сравнению с такими конкурентами, как Google Maps или Apple Maps, это решающее преимущество, которое в долгосрочной перспективе может сделать Live Roads серьезным конкурентом упомянутых сервисов.

Этот стартап может оказаться интересным для крупных вендоров, которые пожелают его приобрести.

Приложение Live Roads бесплатно доступно для Android

Приложение Live Roads можно скачать для Android бесплатно. Но, по словам разработчиков, в этой версии технология представлена не слишком удачно, поэтому локализация будет чуть менее точной — в радиусе 2,5 метров. В будущем приложение должно также оставаться бесплатным, однако у него будут платные премиум-функции, за которые придется заплатить примерно 70 рублей в месяц. Например, это точные карты с 3D-макетами зданий.

Для нас остается загадкой, как Live Roads, установленный на обычном смартфоне, может достигать такой точности? В интервью изданию Ars Technica гендиректор разработчика Пол Конечны отказался раскрывать подробности того, как работает его программа. Он заявил, что разработчики рассматривали задачу определения местоположения с необычного ракурса и применяли нетипичные подходы к ее решению.

В принципе, существуют различные методы повышения точности GPS. Однако они часто требуют сети наземных станций, не могут гарантировать большой зоны покрытия и, соответственно, цена таких решений будет очень высокой.

В дополнение к высокой точности Live Roads предлагает пользователям некоторые новые функции, такие как режим «картинка в картинке». Его суть в том, что одновременно вы видите как детализированное изображение места, где вы находитесь, так и обзорную карту, ориентируясь по которой, можно наметить свой дальнейший маршрут.

Фото: pixabay.com, компания-производитель Опрос: Вы пользуетесь навигацией? Да, есть навигатор Да, в смартфоне Нет Я все время сижу дома, и мне здесь навигация ни к чему Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Оффлайн карты: лучшие навигаторы для Android и iOS Таксистам и курьерам придется платить за Яндекс. Карты и Яндекс. Навигатор