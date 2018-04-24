Facebook увеличил штат «антитеррористической группы» 

Штат расширили со 150 до 200 сотрудников.
Facebook увеличил штат своих сотрудников, борющихся с размещением в одноименной сети информации террористического толка, со 150 до 200 человек, сообщает компания на своем сайте.
«Технология выявления [вредоносного контента] играет важнейшую роль в достижении прогресса в данной области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году компания выявила 1,9 млн постов, принадлежащих сторонникам террористических группировок ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в России).