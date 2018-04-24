Facebook увеличила штат «антитеррористической группы» со 150 до 200 сотрудников

НЬЮ-ЙОРК , 23 апреля. / ТАСС /. Компания Facebook увеличила штат своих сотрудников, борющихся с размещением в одноименной сети информации террористического толка, со 150 до 200 человек. В первом квартале этого года было выявлено 1,9 млн постов, принадлежащих сторонникам террористических группировок "Исламское государство" "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ ), информировала компания в понедельник на своем сайте.

"Технология выявления [вредоносного контента] играет важнейшую роль в достижении прогресса в данной области, поэтому наша контртеррористическая команда была увеличена со 150 человек в июне прошлого года до 200 человек сейчас. Численность этой команды будет возрастать", — уточнила Facebook.

"В первом квартале мы предприняли надлежащие действия в отношении 1,9 млн образцов контента ИГ и «Аль-Каиды», это вдвое больше, чем в предыдущий квартал", — добавили в компании. Там уточнили, что сформулировали для себя определение терроризма: «Любая неправительственная организация, вовлеченная в преднамеренные акты насилия в отношении частных лиц или собственности, чтобы запугать гражданское население, властные структуры или международную организацию ради политических, религиозных или идеологических целей». По оценке Facebook, данное определение включает «экстремистов религиозного толка, склонных к насилию сепаратистов, сторонников идеи превосходства белой расы и военизированные группировки поборников защиты окружающей среды».

Facebook — одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете

Ее ежемесячная аудитория превышает 1,94 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.