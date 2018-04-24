Facebook сообщила об успехах в борьбе с пропагандой терроризма

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Facebook сообщила об успехах в борьбе с пропагандой терроризма на платформе своей социальной сети. В первом квартале этого года было выявлено 1,9 млн постов, принадлежащих сторонникам террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ), информировала компания в понедельник на своем сайте.

"Технология выявления [вредоносного контента] играет важнейшую роль в достижении прогресса в данной области, поэтому наша контртеррористическая команда была увеличена со 150 человек в июне прошлого года до 200 сотрудников сейчас. Численность этой команды будет возрастать", — уточнили в Facebook.

"В первом квартале мы предприняли надлежащие меры в отношении 1,9 млн образцов контента ИГ и «Аль-Каиды», это вдвое больше, чем в предыдущий квартал", — добавили в компании, отметив, что в подавляющем большинстве случаев экстремистские посты были удалены.

В компании также уточнили, что сформулировали для себя определение терроризма: «Любая неправительственная организация, вовлеченная в преднамеренные акты насилия в отношении частных лиц или собственности, чтобы запугать гражданское население, властные структуры или международную организацию ради политических, религиозных или идеологических целей». По оценке Facebook, данное определение включает «экстремистов религиозного толка, склонных к насилию сепаратистов, сторонников идеи превосходства белой расы и военизированные группировки поборников защиты окружающей среды».

Facebook — одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ее ежемесячная аудитория превышает 1,94 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.