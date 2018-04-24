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Пользователи из России сообщают о новых сбоях в работе Google и его сервисов
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Пользователи из России сообщают о новых сбоях в работе Google и его сервисов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отслеживающий отключения интернет-ресурсов портал downdetector.
Отмечается, что большинство людей говорят о проблемах с работой сайта Google (63%), остальные жалуются на сбои при входе на ресурс.
Уточняется, что у ряда пользователей нет возможности работать со всеми сервисами корпорации, при этом некоторые отдельно указывают только почту.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, поскольку компания позволяет Telegram использовать их, чтобы обходить блокировку.
RT на русском: последние новости
Путин подписал закон о блокировке в интернете порочащих честь и достоинство сведений Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых уведомлений от имени ведомства Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google
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