Варламов: Роскомнадзор бегает с дубиной по интернету! 

Топ-1: Роскомнадзор подтвердил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google Илья Варламов: Роскомнадзор подтвердил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google. В ведомстве объяснили свое решение тем, что компания позволяет использовать ее IP-адреса для осуществления работы Telegram на территории России. Роскомнадзор бегает с дубиной по интернету! Они заблокировали уже 18 миллионов, грохают все, что попадается на пути. При этом Telegram продолжает работать. Да, с небольшими перебоями, но большинство пользователей серьезных проблем не испытывают. Зато проблемы испытывают совершенно невинные компании и сервисы. Сегодня начал плохо работать YouTube, возникли проблемы в Google-почте, и так далее. Конечно, Роскомнадзор пытается выставить все это так, что, мол, плохой Telegram, все из-за него, он подставляет другие компании. Топ-2: Генеральный секретарь ООН рассказал о начале новой холодной войны Илья Варламов: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны. Действительно, когда в Совете безопасности ООН каждая страна по очереди накладывает вето, он не очень эффективен. А что касается холодной войны — да, мы все это видим. Очень хочется верить, что политики смогут договориться и решить все разногласия, но пока, к сожалению, конца и края этому не видно. С каждым разом ситуация становится все хуже и хуже. Топ-3: Российские компании, попавшие под санкции, попросили о господдержке Илья Варламов: Российские компании, попавшие под новые санкции США, запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка ста миллиардов рублей, ликвидность им может предоставить "Промсвязьбанк", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Сейчас мы все скинемся и поможем компаниям, а точнее олигархам … Ну что я могу сказать, грустно, что довольно большие деньги пойдут на эти цели из карманов бюджетников, из наших налогов, из социалки. Жить станет хуже, к сожалению, потому, что придется помочь несчастным олигархам, попавшим под санкции. Топ-4: Франция создаст свой мессенджер по причине боязни шпионажа Илья Варламов: Франция создаст свой мессенджер по причине боязни шпионажа. Применение нового приложения намереваются сделать обязательным для всех членов правительства уже к лету текущего года. На самом деле, здесь нет ничего нового, поскольку уже давно у чиновников, у военных есть свои, закрытые каналы связи, свои приложения. Для них информационная безопасность в приоритете, и, конечно, должны быть свои, внутренние защищенные аналоги. Но эта история совершенно не массовая, не для того, чтобы ей пользовались абсолютно все. Для массовых историй, как мы знаем, есть много других мессенджеров, например, Telegram. О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.