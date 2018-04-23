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Ссылку на порноресурс обнаружили на официальном сайте администрации Приморского края
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Ссылку на порноресурс обнаружили на официальном сайте администрации Приморского края 

Prim.News 1 час назад
Домен освободится не скоро.
Одна из гиперссылок, размещенная на странице «Перечень подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края государственных учреждений здравоохранения и среднего профессионального образования» на сайте администрации Приморского края, ведет на порносайт. Об этом рассказал один из подписчиков инстаграм-паблика dpskontrol_125rus.
В частности, этот ресурс открывается при попытке зайти на официальный сайт КГБУЗ «Пластунская районная больница». По данным на 05:00 23 апреля, открывался ресурс с некорректным содержанием.
В кэше поисковой системы Google еще можно найти данные о медицинском учреждении с этого сайта, которые датируются мартом 2018 года. По данным сервиса Whois, домен в настоящее время зарегистрирован на частное лицо. Он освободится только 21 мая 2019 года.
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