Ссылку на порноресурс обнаружили на официальном сайте администрации Приморского края

Домен освободится не скоро.

Одна из гиперссылок, размещенная на странице «Перечень подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края государственных учреждений здравоохранения и среднего профессионального образования» на сайте администрации Приморского края, ведет на порносайт. Об этом рассказал один из подписчиков инстаграм-паблика dpskontrol_125rus.

В частности, этот ресурс открывается при попытке зайти на официальный сайт КГБУЗ «Пластунская районная больница». По данным на 05:00 23 апреля, открывался ресурс с некорректным содержанием.