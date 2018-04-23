Ещё
Подсчитан урон Telegram от блокировок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подсчитан урон Telegram от масштабных блокировок 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основатель сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах Combot Федор Скуратов заявил, что за неделю работы Роскомнадзора по блокировке IP-адресов, связанных с Telegram, российская аудитория мессенджера просела лишь на 3%.
«Мессенджер покинули лишь 3% из 15 млн пользователей в России», — цитирует «Фонтанка» Скуратова.
В воскресенье Роскомнадзор признал блокировку IP-адресов Google из-за Telegram.
Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин подписал закон о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения Google отреагировал на сбои в работе на территории России Сайт Роскомнадзора восстановился после трех DDoS-атак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие256
Путин подпишет «беспрецедентный указ»131
Российские суда лишат входа на Украину101
На Москву обрушится торнадо47
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение