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Официальный и фейковый аккаунты Роскомнадзора «пообщались» в Twitter
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Официальный и фейковый аккаунты Роскомнадзора «пообщались» в Twitter 

Собака 32 минуты назад
Фото: Собака
В Twitter появился ироничный аккаунт под названием «Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора». Несмотря на пародийность страницы, не все пользователи сразу догадались о том, что аккаунт неофициальный — многие начали присылать жалобы на сбои в работе сайтов из-за блокировок ведомства. Однако позже официальный аккаунт Роскомнадзора заметил фейк и написал на «горячую линию».
Мы завели этот твиттер для сбора технической информации о том, что где-то что-то якобы сбоит из-за блокировок Телеграма. Если у вас есть какие-то претензии общего характера — обращайтесь в прессу, идите в суд. Это ТЕХНИЧЕСКИЙ канал. — Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора (@hotlinerkn) 21 апреля 2018 г.
В свою очередь фейковый аккаунт ответил контролирующему органу цитатами из романа «Норма» Владимира Сорокина, но обратился конкретно к главе ведомства Александру Жарову (в оригинальном романе безымянный ветеран ВОВ пишет владельцу дачи Мартину Алексеевичу).
Петербургские активисты, в свою очередь, весьма эмоционально отреагировали на блокировку Роскомнадзором Telegram. Горожане также поучаствовали в акции в поддержку свободного интернета, запустив их окон бумажные самолетики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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