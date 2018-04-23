Официальный и фейковый аккаунты Роскомнадзора «пообщались» в Twitter

В Twitter появился ироничный аккаунт под названием «Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора». Несмотря на пародийность страницы, не все пользователи сразу догадались о том, что аккаунт неофициальный — многие начали присылать жалобы на сбои в работе сайтов из-за блокировок ведомства. Однако позже официальный аккаунт Роскомнадзора заметил фейк и написал на «горячую линию».

Мы завели этот твиттер для сбора технической информации о том, что где-то что-то якобы сбоит из-за блокировок Телеграма. Если у вас есть какие-то претензии общего характера — обращайтесь в прессу, идите в суд. Это ТЕХНИЧЕСКИЙ канал. — Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора (@hotlinerkn) 21 апреля 2018 г.

В свою очередь фейковый аккаунт ответил контролирующему органу цитатами из романа «Норма» Владимира Сорокина , но обратился конкретно к главе ведомства Александру Жарову (в оригинальном романе безымянный ветеран ВОВ пишет владельцу дачи Мартину Алексеевичу).

Петербургские активисты, в свою очередь, весьма эмоционально отреагировали на блокировку Роскомнадзором Telegram. Горожане также поучаствовали в акции в поддержку свободного интернета, запустив их окон бумажные самолетики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.