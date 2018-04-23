Честь и достоинство человека в Интернете защитит закон

Владимир Путин подписал закон о блокировке в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юрлица.

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации.

Закон содержит требования по удалению сведений, которые не соответствуют действительности. Если лицо, данные сведения распространившее, не удалит их в означенные сроки, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в Интернете. Если и после этого решение суда не будет выполнено, судебный пристав вправе вынести постановление о блокировке сайта и направить его в Роспотребнадзор

Закон вступил в силу с 23 апреля.