Ещё
Честь и достоинство человека в Интернете защитит закон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Честь и достоинство человека в Интернете защитит закон 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Владимир Путин подписал закон о блокировке в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юрлица.
Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации.
Закон содержит требования по удалению сведений, которые не соответствуют действительности. Если лицо, данные сведения распространившее, не удалит их в означенные сроки, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в Интернете. Если и после этого решение суда не будет выполнено, судебный пристав вправе вынести постановление о блокировке сайта и направить его в Роспотребнадзор.
Закон вступил в силу с 23 апреля.
ТК «Звезда»: последние новости
Роскомнадзор может заблокировать Facebook до конца года IP-адреса Gmail и Youtube не блокировались – Роскомнадзор Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google из-за использования запрещенного Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие112
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»219
На Москву обрушится торнадо37
Кейт Миддлтон родила99
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение