Ещё
Еврокомиссия проверяет покупку компанией Apple сервиса распознавания музыки Shazam
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссия проверяет покупку компанией Apple сервиса распознавания музыки Shazam 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 апреля. Еврокомиссия (ЕК) начала изучение сделки на приобретение американской компанией Apple сервиса Shazam, позволяющего распознавать мелодии и изображения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЕК.
"Еврокомиссия обеспокоена, что слияние может сократить широту выбора для пользователей музыкальных стриминговых сервисов", — говорится в сообщении.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, в свою очередь, отметила, что расследование «нацелено на гарантию того, что любители музыки продолжат наслаждаться привлекательными предложениями в сфере стриминга музыки и не встретятся с ухудшением выбора в результате этого слияния».
В феврале ЕК сообщила, что приняла запрос Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в рамках законодательства Евросоюза предложенное приобретение Shazam компанией Apple.
В сентябре представители Shazam сообщали, что приложение, необходимое для использования сервиса, было скачано более 1 млрд раз. Компания Shazam Entertainment, которой принадлежит сервис, в последние годы несла убытки.
По оценкам за 2014 год, число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн человек, приложение на тот момент было установлено примерно на 500 млн мобильных устройств.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд
ТАСС: последние новости
Путин подписал закон о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения Роскомнадзор не вносил IP-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации Роскомнадзор предупредил операторов о фальшивой рассылке про внеплановые проверки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие112
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»219
На Москву обрушится торнадо37
Кейт Миддлтон родила99
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение