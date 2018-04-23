Еврокомиссия проверяет покупку компанией Apple сервиса распознавания музыки Shazam

ТАСС , 23 апреля. Еврокомиссия (ЕК) начала изучение сделки на приобретение американской компанией Apple сервиса Shazam, позволяющего распознавать мелодии и изображения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия обеспокоена, что слияние может сократить широту выбора для пользователей музыкальных стриминговых сервисов", — говорится в сообщении.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, в свою очередь, отметила, что расследование «нацелено на гарантию того, что любители музыки продолжат наслаждаться привлекательными предложениями в сфере стриминга музыки и не встретятся с ухудшением выбора в результате этого слияния».

Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и В феврале ЕК сообщила, что приняла запрос Австрии Швеции оценить в рамках законодательства Евросоюза предложенное приобретение Shazam компанией Apple.

В сентябре представители Shazam сообщали, что приложение, необходимое для использования сервиса, было скачано более 1 млрд раз. Компания Shazam Entertainment, которой принадлежит сервис, в последние годы несла убытки.

По оценкам за 2014 год, число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн человек, приложение на тот момент было установлено примерно на 500 млн мобильных устройств.