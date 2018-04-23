Еврокомиссия проверяет покупку компанией Apple сервиса распознавания музыки Shazam 

ТАСС, 23 апреля. Еврокомиссия (ЕК) начала изучение сделки на приобретение американской компанией Apple сервиса Shazam, позволяющего распознавать мелодии и изображения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЕК.
"Еврокомиссия обеспокоена, что слияние может сократить широту выбора для пользователей музыкальных стриминговых сервисов", — говорится в сообщении.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, в свою очередь, отметила, что расследование «нацелено на гарантию того, что любители музыки продолжат наслаждаться привлекательными предложениями в сфере стриминга музыки и не встретятся с ухудшением выбора в результате этого слияния».
В феврале ЕК сообщила, что приняла запрос Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в рамках законодательства Евросоюза предложенное приобретение Shazam компанией Apple.
В сентябре представители Shazam сообщали, что приложение, необходимое для использования сервиса, было скачано более 1 млрд раз. Компания Shazam Entertainment, которой принадлежит сервис, в последние годы несла убытки.
По оценкам за 2014 год, число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн человек, приложение на тот момент было установлено примерно на 500 млн мобильных устройств.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд