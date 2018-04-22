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В Google Play обнаружили приложения для кражи криптовалюты
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В Google Play обнаружили приложения для кражи криптовалюты 

BitCryptoNews 22 апреля 2018
Фото: BitCryptoNews
RiskIQ провели исследование, в результате которого обнаружили, что больше всего вредоносных приложений для кражи криптовалюты находятся в GooglePlay.
Несмотря на все усилия Google по борьбе с криптовалютой, оказалось, что GooglePlay Store изобилует вредоносными приложениями, предназначенными для кражи цифровых активов. Это тревожное открытие недавно сделал исследователь Лукас Стафанко. Он также выявил, что часть такого контента была доступна для загрузки почти неделю, прежде чем его удалили.
В отчете подчеркивается, что один из примеров вредоносного приложения, имитирующий MyEtherWallet, успели скачать до 500 пользователей. Этот конкретный фэйк использовался для извлечения учетных данных пользователей и секретных ключей, поэтому с большой вероятностью можно сказать, что жертвы навсегда потеряли свои средства.
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Согласно RiskIQ в результате анализа около 20 официальных интернет-магазинов было обнаружено 661 вредоносное приложение, большая часть из которых находилась в GooglePlay.
текст: Илья Маличенко, фото: Shutterstock
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