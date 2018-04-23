В Китае время использования смартфонов превысит время телесмотрения

Согласно данным отчета eMarketer, в 2018 году в Китае время использования смартфонов превысит время, проводимое за просмотром ТВ, и связано это с ростом цифровых видеоплатформ.

Не удивительно если вы считали, что в Китае это уже случилось, поскольку рынок смартфонов в этой стране — крупнейший в мире, но в отчете eMarketer прогнозирует, что переломный момент еще только приближается.

Согласно отчету, среднестатистический взрослый в Китае в этом году проводил 2 часа 39 минут со смартфоном в день, что на 11,1% больше, чем в 2017 году. Телесмотрение тем временем упало на 2% и составляет в день 2 часа 32 минуты.

eMarketer подчеркивает, что рост сервисов цифрового видео — ключевой драйвер таких изменений. Компания предсказывает, что время потребления видео онлайн будет расти в среднем на 26% в год, до уровня 58 минут в день на взрослого пользователя. Также прогнозируется, что к 2020 году взрослое население Китая будет проводить треть времени онлайн за просмотром видео.

Признаки грядущих изменений были видны в цифровых медиа Китая уже некоторое время, при этом ведущие компании страны вкладывают значительные деньги в ключевых игроков рынка.

Alibaba в 2015 году приобрел Youku Tudou, сервис аналогичный YouTube был оценен в $4,6 млрд, Tencent владеет собственным сервисом Tencent Video и Baidu — третий элемент традиционной китайской троицы — сервис iQiyi, собравший на IPO в США $1,5 млрд ранее в этом году. Все три продукта представляют собой платформы с UGC видео и сериалами, часть из которых — из каталога Netflix

Кроме перечисленных, есть также вертикально-сфокусированные видеосервисы, включающие в себя анимационную платформу Bilibili (только что появилась в США), live-платформы Kuaishou и Chushou, которые фокусируются на киберспорте и в начале года привлекли инвестиции от Google

Хоть видео и является основным драйвером, но это далеко не единственная причина, которая удерживает китайцев у экранов смартфонов. Мессенждер WeChat — самое используемое приложение в Китае. Он заявляет о 900 млн активных пользователей, посылающих ежедневное 38 млрд сообщений и совершающих более 205 млн звонков.

WeChat включает оффлайн-платежи, что является второй по популярности опцией смартфонов в Китае. Наряду с WeChat Pay, Alipay компании Alibaba заявляет о 520 млн пользователей, использующих этот сервис вместо пластиковых карт и наличных при оплате покупок.

Ant Financial, дочерняя компания Alibaba, привлекла $9 млрд в очередном раунде инвестирования при оценке, достигающей $150 млрд

ИСТОЧНИК: TC