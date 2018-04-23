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Чужой кулер может лишить гарантии на процессор AMD
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Чужой кулер может лишить гарантии на процессор AMD 

Ferra.ru 2 часа назад
Компания AMD пояснила в разделе поддержки на своём сайте интересный момент относительно гарантии на процессоры. Как оказалось, при использовании коробочных версий процессоров, продаваемых в розницу, с кулерами сторонних производителей приводит к потере гарантии.
Кулер AMD Wraith
Судя по пояснению, условия гарантийного соглашения будут нарушены, если покупатель такого процессоры поставит в систему вентилятор или кулер, не входящий в розничный комплект. Таким образом, энтузиасты, любящие оснащать свои ПК крутыми кулерами сторонних производителей окажутся бз гарантии.
Отметим, что под гарантию также не подпадают процессоры, повреждённые в результате разгона. Причём гарантии пользователь лишается даже при использовании фирменного ПО для разгона.
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