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Еврокомиссия начала проверку покупки компанией Apple сервиса Shazam
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Еврокомиссия начала проверку покупки компанией Apple сервиса Shazam 

Rambler News Service 20 минут назад
Фото: dp.ru
Еврокомиссия начала проверку сделки, в рамках которой Apple приобрела сервис распознавания музыки Shazam.
«В последние годы существенно изменилось то, как люди слушают музыку, и все больше и больше европейцев используют стриминговые музыкальные сервисы. Наше расследование направлено на то, чтобы удостовериться в том, что любители музыки продолжат наслаждаться привлекательными музыкальными стриминговыми сервисами и не столкнутся с их уменьшенным количеством после данной сделки», — приводит пресс-служба Еврокомиссии слова еврокомиссара по конкуренции Маргарет Вестагер.
Расследование инициировано Австрией, Францией, Исландией, Италией, Норвегией, Испанией и Швецией 6 февраля 2018 года.
Ранее Apple подтвердила изданию The Verge информацию о покупке Shazam. О сделке со ссылкой на источники сообщал TechCrunch. По словам одного из собеседников портала, стоимость сделки составляет около 300 млн фунтов стерлингов ($401 млн).
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