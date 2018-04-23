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В России будут блокировать порочащие честь и достоинство сайты
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Назван преемник Саргсяна
Назван преемник Саргсяна

В России будут блокировать порочащие честь и достоинство сайты 

News.ru 48 минут назад
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Если лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения требования об удалении доступных в интернете сведений, не удалило их, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официальной публикации.
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