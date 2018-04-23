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Путин разрешил блокировать сайты
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Путин разрешил блокировать порочащие честь сайты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам требовать блокировки сайтов, которые отказались удалять сведения, порочащие честь и достоинство граждан или организаций. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Согласно закону, пострадавший может требовать удаления таких сведений. Если же ресурс проигнорирует требование суда об ограничении доступа к порочащим данным, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о блокировке сайта и отправить его в Роскомнадзор.
Как передавал ТАСС, законопроект 2 апреля внесли в Госдуму депутаты от от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Проект принят Госдумой 12 апреля, одобрен Советом Федерации 18 апреля.
По мнению авторов документа, «реализация закона будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации».
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