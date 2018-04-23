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Дуров стал главным героем российских СМИ
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Дуров стал главным героем российских СМИ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга была проанализирована 4 563 941 публикация СМИ за период с 16 по 22 апреля 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу остается «Яндекс». Компания первой на российском рынке готовится запустить голосовое управление бытовой техникой и электроникой. «Яндекс» ведет переговоры с производителями устройств о встраивании в них персонального ассистента «Алиса» с помощью специальной платы Yandex iO.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у ВТБ. Банк создает новый тип платформы, который позволит решать сложные аналитические задачи и аккумулировать все розничные данные в едином гибридном хранилище. Инвестиции в развитие единой платформы составят более 1 млрд рублей.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
«Яндекс»
43 560,1  Сбербанк
32 191,4  «Ростелеком»
25 064,5  «Ростех»
21 968,1  Apple
20 737,4  18 604,3  Microsoft
15 815,8  Google
14 801,8  «Мегафон»
12 748,6  12 561,0  Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Павел Дуров. Основатель Telegram заявил, что готов пожертвовать миллионы долларов администраторам серверов, которые поддерживают работу мессенджера в России.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Владимира Лисина. Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России 2018 года по версии Forbes с состоянием в 19,1 млрд долларов.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Павел Дуров Telegram
59 806,9  Илон Маск SpaceX
16 541,5  Владимир Лисин НЛМК
10 468,6  Олег Дерипаска предприниматель
9 821,3  Герман Греф Сбербанк
8 329,7  Алексей Мордашов «Северсталь»
5 956,6  Марк Цукерберг Facebook
5 015,2  Алишер Усманов предприниматель
4 527,4  Сергей Чемезов «Ростех»
4 296,1  Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ
4 192,6
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