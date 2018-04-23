Дуров стал главным героем российских СМИ

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга была проанализирована 4 563 941 публикация СМИ за период с 16 по 22 апреля 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу остается «Яндекс» . Компания первой на российском рынке готовится запустить голосовое управление бытовой техникой и электроникой. «Яндекс» ведет переговоры с производителями устройств о встраивании в них персонального ассистента «Алиса» с помощью специальной платы Yandex iO.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у ВТБ . Банк создает новый тип платформы, который позволит решать сложные аналитические задачи и аккумулировать все розничные данные в едином гибридном хранилище. Инвестиции в развитие единой платформы составят более 1 млрд рублей.

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

«Яндекс»

32 191,4 «Ростелеком»

12 748,6 12 561,0 Бизнесмены недели

Лидером по МедиаИндексу стал Павел Дуров . Основатель Telegram заявил, что готов пожертвовать миллионы долларов администраторам серверов, которые поддерживают работу мессенджера в России

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

Павел Дуров Telegram

16 541,5 Владимир Лисин НЛМК

4 192,6