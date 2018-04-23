Болельщики ЧМ-2018 смогут пользоваться столичным каршерингом

К чемпионату мира по футболу на сайтах и в мобильных приложениях операторов городского каршеринга появится возможность для регистрации иностранцев, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

«Болельщики и туристы смогут арендовать автомобиль и доехать, например, до стадионов и достопримечательностей столицы», — говорится в сообщении. А для того, чтобы иностранным туристам было удобно пользоваться сайтами и мобильными приложениями каршеринга, сервисы переведут на английский язык.

Для регистрации в системе краткосрочной аренды автомобилей иностранцам нужно будет предоставить стандартный набор документов в электронном виде: водительские права и паспорт (принимаются заграничные документы). Напомним, количество автомобилей в системе московского каршеринга достигло 7,7 тысячи. Сейчас каршеринг — это полноценный вид общественного транспорта и реальная альтернатива личному автомобилю. В системе каршеринга уже зарегистрированы более миллиона человек.

Напомним, каршеринг — это вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок. Для пользования сервисом арендатор должен скачать соответствующее мобильное приложение на смартфон и зарегистрироваться в системе каршеринга. Далее с помощью мобильного приложения можно забронировать, найти и открыть автомобиль. Стоит отметить, что число поездок на автомобилях московского каршеринга в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 60 процентов.