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Gallery разместит цифровую наружку через «Яндекс»
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Gallery разместит цифровую наружку через «Яндекс» 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
OOH-оператор Gallery совместно c «Яндексом» приступили к тестированию новой модели закупки наружной рекламы. Рекламодатели получили возможность заказывать размещения на диджитал-билбордах через единую платформу «Яндекс. Директ».
В первую очередь, сервис будет удобен рекламодателям, которые смогут размещать таргетированную рекламу в онлайне и офлайне через «одно окно». Кроме того, продукт интересен как тем клиентам, которые уже активно используют наружную рекламу, так и новым категориям рекламодателей, которые продвигаются преимущественно в интернете.
Gallery последовательно развивает DOOH на российском рынке. В 2013 году оператор начал устанавливать в стране цифровые рекламные носители стандартного формата 6×3. И за несколько лет они появились в 12 городах присутствия компании. В 2016-м сеть таких конструкций в Москве была расширена до 100 единиц, что позволило рекламодателям проводить полноценные охватные рекламные кампании в столице с помощью диджитал-билбордов.
С начала 2017 года Gallery запустила принципиально новую для российского OOH-рынка модель закупки наружной рекламы по контактам, когда рекламодатели стали платить не за аренду рекламного щита, а за количество реальных контактов сообщения с потенциальными потребителями. Компании в этом помогли данные об аудитории от компании «Яндекс», которые аккумулируются в режиме онлайн, и тем возможностям, которые открывает цифровой формат для управления кампанией. Ранее сотрудничество с «Яндексом» в сегменте закупки рекламы начал оператор Russ Outdoor. Измерения и планирование рекламы на носителях оператора также строятся на геоинформационных и рекламных технологиях «Яндекса».
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