ФСБ задержала на Южном Урале хакера, делавшего программы для кражи личных данных

Челябинской области задержали хакера, который помогал создавать программы, ворующие личную информацию с сайтов кредитных организаций, соцсетей и почтовых сервисов. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, южноуралец работал в составе международной преступной группы.

— Хакеры специализировались на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов ( PayPal QIWI , Twitter, Instagram, «ВКонтакте», Mail.ru Yandex и др.), — прокомментировали в управлении.

Оперативникам удалось выйти на след жителя Челябинской области. В его доме изъяли компьютер, на котором создавались вирусные программы.

Следственным отделом УФСБ региона возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Хакеру грозит срок до четырёх лет ограничения или лишения свободы с выплатой штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.

В декабре 2017-го Арбитражный суд Челябинской области из-за компьютерного вируса-шифратора лишился всех данных, опубликованных на официальном сайте с начала года. Заражение файлов на сервере компании, обеспечивающей работу ресурса, произошло ещё 4 октября. К 10 октября работу сайта восстановили с помощью сохранившейся резервной копии. Но так как сделана она была ещё в январе, это привело к удалению размещённой за последние девять месяцев информации.