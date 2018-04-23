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ФСБ задержала на Южном Урале хакера, делавшего программы для кражи личных данных
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ФСБ задержала на Южном Урале хакера, делавшего программы для кражи личных данных 

74.ru 3 часа назад
Фото: 74.ru
В Челябинской области задержали хакера, который помогал создавать программы, ворующие личную информацию с сайтов кредитных организаций, соцсетей и почтовых сервисов. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, южноуралец работал в составе международной преступной группы.
— Хакеры специализировались на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов (PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, «ВКонтакте», Mail.ru, Yandex и др.), — прокомментировали в управлении.
Оперативникам удалось выйти на след жителя Челябинской области. В его доме изъяли компьютер, на котором создавались вирусные программы.
Следственным отделом УФСБ региона возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Хакеру грозит срок до четырёх лет ограничения или лишения свободы с выплатой штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.
В декабре 2017-го Арбитражный суд Челябинской области из-за компьютерного вируса-шифратора лишился всех данных, опубликованных на официальном сайте с начала года. Заражение файлов на сервере компании, обеспечивающей работу ресурса, произошло ещё 4 октября. К 10 октября работу сайта восстановили с помощью сохранившейся резервной копии. Но так как сделана она была ещё в январе, это привело к удалению размещённой за последние девять месяцев информации.
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