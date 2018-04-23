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В РСА связали проблемы в оформлении ОСАГО с блокировкой ip-адресов Google
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В РСА связали проблемы в оформлении ОСАГО с блокировкой ip-адресов Google 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский союз страховщиков (РСА) связал проблемы с оформление электронных полисов ОСАГО с блокировкой Роскомнадзором ip-адресов Google, сообщает RNS.
"РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA в виду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант", — заявили в РСА.
В Союзе страховщиков подтвердили, что было зафиксировано снижение продаж электронных полисов ОСАГО.
Ранее Роскомнадзор раскрыл причину проблем с доступом к Google в России.
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