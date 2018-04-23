В РСА связали проблемы в оформлении ОСАГО с блокировкой ip-адресов Google

Российский союз страховщиков (РСА) связал проблемы с оформление электронных полисов ОСАГО с блокировкой Роскомнадзором ip-адресов Google , сообщает RNS.

"РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA в виду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант", — заявили в РСА.

В Союзе страховщиков подтвердили, что было зафиксировано снижение продаж электронных полисов ОСАГО.