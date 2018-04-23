РСА: в системе «Е-Гарант» наблюдаются проблемы с прохождением авторизации 

В системе «Е-Гарант» наблюдаются проблемы с прохождением авторизации из-за сбоя в работе сервиса защиты от спама. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.
«РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA в виду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме «Е-Гарант» и сервисе предоставления сведений о средней стоимости материалов», — говорится в уведомлении.