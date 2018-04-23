РСА: в системе «Е-Гарант» наблюдаются проблемы с прохождением авторизации

В системе «Е-Гарант» наблюдаются проблемы с прохождением авторизации из-за сбоя в работе сервиса защиты от спама. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.