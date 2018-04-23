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Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Gmail, YouTube, Google Play и Google Drive
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Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Gmail, YouTube, Google Play и Google Drive 

Rambler News Service 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Роскомнадзор не вносил в реестр запрещенной информации IP-адреса сервисов Gmail, YouTube, Google Play и Google Drive и не направлял операторам требования об их блокировке, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«В связи с публикацией сообщений об ограничении доступа к сетевым ресурсам компании Google информируем, что IP-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись. В связи с публикацией сообщений об ограничении доступа к сетевым ресурсам компании Google информируем, что IP-адреса веб-версий Google Play и Google Drive в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись. Мобильные приложения также доступны», — сообщила пресс-служба регулятора.
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