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В Югре заработал портал социальных услуг
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В Югре заработал портал социальных услуг 

АиФ Югра 32 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Официальный сайт социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа: social86.ru начал работу в тестовом режиме.
Портал располагает информацией о югорчанах, нуждающихся в получении соцуслуг и об организациях, ИП, поставщиках социальных услуг, готовых предоставить услуги.
Здесь можно воспользоваться услугами «социального такси» для маломобильных граждан, найти сиделок для тяжелобольных граждан, а также найти няню для присмотра за ребенком. Помимо портала полезную информацию можно найти и в группе ВК «Социальное обслуживание граждан Югры».
Если пилотный проект окажется популярным и эффективным, то с 1 января 2020 года региональная государственная информационная система «Портал государственных услуг», на основе которой реализуется пилотный проект, будет переведен в промышленную эксплуатацию.
Отметим, что вход на портал осуществляется через www.gosuslugi.ru и возможен только для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись.
Услуги, представленные на портале, предоставляются как бесплатно, так и на платной основе.
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