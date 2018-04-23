В Югре начал работу портал социальных услуг 

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре начал работу в тестовом режиме портал социальных услуг. Пользователи сервиса смогут воспользоваться помощью сиделок для тяжелобольных граждан, услугами по присмотру за детьми и социальным такси.
Ресурс разработан для повышения качества и доступности социальных услуг в округе и создания условий для легализации самозанятости населения.
Как ранее писал «ФедералПресс», югорчане, которые имеют право на социальную помощь из бюджета, будут получать социальные услуги, представленные на портале, бесплатно.