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В Югре начал работу портал социальных услуг
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В Югре начал работу портал социальных услуг 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре начал работу в тестовом режиме портал социальных услуг. Пользователи сервиса смогут воспользоваться помощью сиделок для тяжелобольных граждан, услугами по присмотру за детьми и социальным такси.
Ресурс разработан для повышения качества и доступности социальных услуг в округе и создания условий для легализации самозанятости населения.
Как ранее писал «ФедералПресс», югорчане, которые имеют право на социальную помощь из бюджета, будут получать социальные услуги, представленные на портале, бесплатно.
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