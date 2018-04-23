Роскомнадзор опроверг блокировку Google из-за ограничения доступа к Telеgram

Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке системы проверки «Вы не робот?» (Captcha) компании Google из-за ограничения доступа к мессенджеру Telеgram, также служба опровергла блокировку google.ru.

«Специалистами Роскомнадзора проверена информация о том, что в рамках мер по ограничению на территории России к мессенджеру Telеgram якобы оказались под блокировкой ресурсы Googlе, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (Captcha). Установлено, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении на сайте службы.

Также в РКН добавили, что информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru «не соответствует действительности».

«Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — отметили в РКН.

Ранее ряд пользователей в России 23 апреля пожаловались на ограничение доступа к сайтам Google, включая видеохостинг YouTube.