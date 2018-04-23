Microsoft представила первый офлайн-переводчик на базе нейросетей

Не всегда онлайн-переводчик может выручить, поскольку любому из подобных приложений нужно подключение к Сети. Microsoft представила офлайн-альтернативу, работающую на основе нейросетевых алгоритмов. Доработанная версия Microsoft Translator поддерживает обновленные нейросетевые языковые пакеты.

В списке доступных языков — арабский, китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, русский, испанский, тайский и португальский. Качество перевода увеличилось на 23% по сравнению с другими подобными программами. Функция нейросетевого перевода была доступна с осени прошлого года, но только на небольшом количестве устройств с выделенным чипом для нейросетевых вычислений. Офлайновым переводчиком смогут воспользоваться также и сторонние разработчики, программы которых адаптированы к работе с API Microsoft Translator.