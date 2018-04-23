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Microsoft представила первый офлайн-переводчик на базе нейросетей
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Microsoft представила первый офлайн-переводчик на базе нейросетей 

Gizmonews 1 час назад
Фото: Gizmonews
Не всегда онлайн-переводчик может выручить, поскольку любому из подобных приложений нужно подключение к Сети. Microsoft представила офлайн-альтернативу, работающую на основе нейросетевых алгоритмов. Доработанная версия Microsoft Translator поддерживает обновленные нейросетевые языковые пакеты.
В списке доступных языков — арабский, китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, русский, испанский, тайский и португальский. Качество перевода увеличилось на 23% по сравнению с другими подобными программами. Функция нейросетевого перевода была доступна с осени прошлого года, но только на небольшом количестве устройств с выделенным чипом для нейросетевых вычислений. Офлайновым переводчиком смогут воспользоваться также и сторонние разработчики, программы которых адаптированы к работе с API Microsoft Translator.
С алгоритмами нейросетей работает и переводчик от Google, но ему в отличие от описанного варианта необходимо подключение к Интернету. В любом случае, обе разработки далеки от идеала, но могут пригодиться в экстренной ситуации, когда ничего другого под рукой нет. Однако полноценно общаться при их помощи, скорее всего, не получится.
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