Facebook создаст свои чипы для искусственного интеллекта

Facebook решила серьезно заняться производством техники. Компания ищет управляющего по разработке ASIC (интегральная схема специального назначения). Под данным термином имеются обрабатывающие чипы, выполняющие определенную задачу.

С одной стороны, в случае Facebook такая вакансия может означать что угодно, вплоть до гарнитур Oculus и процессоров для будущих серверов компании. Важно, что это не единственная новая вакансия для программы нового дизайна чипов. Вакансия была размещена главой по разработке искусственного интеллекта, а значит, в компании решили отдать предпочтение чипам, которые позволят создать лучший ИИ. Такие чипы используются в смарт-колонках, которым нужен ИИ для распознавания слов.