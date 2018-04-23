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Facebook создаст свои чипы для искусственного интеллекта
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Facebook создаст свои чипы для искусственного интеллекта 

Gizmonews 43 минуты назад
Фото: Gizmonews
Facebook решила серьезно заняться производством техники. Компания ищет управляющего по разработке ASIC (интегральная схема специального назначения). Под данным термином имеются обрабатывающие чипы, выполняющие определенную задачу.
С одной стороны, в случае Facebook такая вакансия может означать что угодно, вплоть до гарнитур Oculus и процессоров для будущих серверов компании. Важно, что это не единственная новая вакансия для программы нового дизайна чипов. Вакансия была размещена главой по разработке искусственного интеллекта, а значит, в компании решили отдать предпочтение чипам, которые позволят создать лучший ИИ. Такие чипы используются в смарт-колонках, которым нужен ИИ для распознавания слов.
Корпорации Apple, Qualcomm и Huawei производят процессоры для телефонов, улучшить обработку силами ИИ. Компании Google и Intel также исследуют эту область, равно как и NVIDIA. Скорее всего, Facebook подключится к этой группе фирм. Здесь давно изучают возможности искусственного интеллекта и пытаются использовать их в своей социальной сети.
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