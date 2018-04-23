Facebook создаст свои чипы для искусственного интеллекта 

Facebook решила серьезно заняться производством техники. Компания ищет управляющего по разработке ASIC (интегральная схема специального назначения). Под данным термином имеются обрабатывающие чипы, выполняющие определенную задачу.
С одной стороны, в случае Facebook такая вакансия может означать что угодно, вплоть до гарнитур Oculus и процессоров для будущих серверов компании. Важно, что это не единственная новая вакансия для программы нового дизайна чипов. Вакансия была размещена главой по разработке искусственного интеллекта, а значит, в компании решили отдать предпочтение чипам, которые позволят создать лучший ИИ. Такие чипы используются в смарт-колонках, которым нужен ИИ для распознавания слов.
Корпорации Apple, Qualcomm и Huawei производят процессоры для телефонов, улучшить обработку силами ИИ. Компании Google и Intel также исследуют эту область, равно как и NVIDIA. Скорее всего, Facebook подключится к этой группе фирм. Здесь давно изучают возможности искусственного интеллекта и пытаются использовать их в своей социальной сети.