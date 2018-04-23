Роскомнадзор открестился от блокировки Gmail, Play, Drive и YouTube

Пресс-служба Роскомнадзора открестилась от сообщений о блокировке сервисов YouTube, Gmail, Google Play и Drive. По словам ведомства, IP-адреса этих сервисов в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись. Также отмечается доступность мобильных приложений.

Кроме того, Роскомнадзор заявил, что не имеет отношения к проблемам с сервисом Captcha от Google, системы проверки «Вы не робот?». Также не соответствующей действительности объявлена информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru. По словам ведомства, проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации.

Отметим, в минувшие выходные российские пользователи начали жаловаться на недоступность поиска по адресу google.com и ряда фирменных сервисов. 23 апреля также сбои в работе отметили пользователи YouTube. Роскомнадзор, со своей стороны, подтвердил блокировку ряда IP-адресов Google в связи с попытками заблокировать популярный мессенджер Telegram.