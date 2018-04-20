ФСБ прессует Telegram из-за планов Дурова по созданию легальной криптовалюты

Всю последнюю неделю Рунет лихорадит от суматошных попыток Роскомнадзора заблокировать доступ к популярному мессенджеру Telegram. Официальная причина — отказ руководства сервиса от сотрудничества с Федеральной службой безопасности , которая требовала открыть ее сотрудникам доступ к любым сообщениям, пересылаемым между пользователями мессенджера. В РКН и ФСБ уверяют, что «ключи шифрования» Telegram им нужны для разоблачения террористов, которые используют для общения закрытые каналы связи, в том числе и в Telegram. Дуров же назвал требования властей атакой на свободу слова и отказался сдавать пользователей Telegram. В издании РБК выяснили, что ФСБ использовала тему с «ключами шифрования» лишь как повод для атаки на Telegram, а реальная причина связана с деньгами.

Дуров — новый Мавроди

В распоряжение РБК попало письмо одного из представителей ФСБ — сотрудника 12-го центра ведомства Романа Антипкина, который в обсуждении с коллегами ситуации с блокировкой Telegram назвал истинную подоплеку происходящего.

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы»», — цитирует содержание письма РБК.

Подлинность письма изданию подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи, сам Антипкин в телефонном разговоре заявил корреспонденту, что он не понимает, о чем идет речь, и «все врут». При этом номер телефона, по которому позвонили фсбшнику, был указан в теле того самого письма.

Вызов биткоину

О намерении создать собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram Павел Дуров заявил еще в конце 2017 года, описав основы финансовой системы в 132-страничном документе. Платежная система сперва будет встроена в Telegram, а затем постепенно внедрится в другие сервисы и соцсети. Дуров уже провел первичное размещение токенов криптовалюты, собрав на нем около $1,7 млрд

По своему техническому уровню Gram должен в сотни раз превзойти Bitcoin. К тому же эта криптовалюта в отличие от действующих сейчас «биткоина», «эфира» и других, может выйти из «серой зоны» и превратиться в серьезный финансовый инструмент, который легально признают по всему миру. Для этого в договоре между эмитентом — Telegram Group Inc. — и инвестором прописано, что покупатель токенов не вправе использовать их для финансирования терроризма, отмывания преступных доходов или нарушения санкционного режима. Однако сам факт, что криптовалюта не подконтрольна государственным и фискальным органам, уже делает ее привлекательной для преступников.

«Опасения ФСБ вполне обоснованы. Биткоин, эфир и прочие производные криптовалюты сейчас стали инструментом спекуляций из разряда «сегодня купим за 100 рублей, а завтра продадим за 200 рублей». Как средство расчетов они используются мало. А TON задумывается прежде всего как платежное средство. Предполагается, что обработка транзакций будет быстрой, а использование криптовалюты не потребует особых знаний. Следовательно, у такой системы может быть гораздо больше пользователей. Вполне вероятно, что это средство расчетов могут использовать и «злодеи»», — приводит РБК мнение исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева.

Блокировка не задалась

Иск о блокировке доступа к Telegram на территории России был подан в Таганский суд Москвы в начале апреля текущего года. Истцом выступил Роскомнадзор, однако основным инициатором блокировки стала ФСБ, заявившая о террористической угрозе, которую несет неподконтрольный властям мессенджер. Павел Дуров запретил своим представителям принимать участие в судебном процессе, «чтобы не легитимировать откровенный фарс». 13 апреля иск был удовлетворен, как и ходатайство РКН о немедленном исполнении решения — уже 16 апреля ведомство разослало операторам связи уведомления о судебном решении, после чего началась масштабная блокировка сервиса.