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Пользователи из России пожаловались на недоступность Google.com
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Пользователи из России пожаловались на недоступность Google.com 

RB.ru 22 апреля 2018
Фото: RB.ru
Первые сообщения о недоступности сайта начали поступать в середине субботы 21 апреля. Некоторые пользователи указывали, что не работает именно российская версия сайта —google.ru, а другие рассказали о неработающем google.com.
В данный момент у меня не работает Google без proxy #ркн  — Nikolay (@talam0nal) 21 апреля 2018 г.
В «Сайберсекьюрити и Ко.» также сообщили о недоступности основного сайта google.com, указав, что сайт не работает из-за блокировки IP-адресов компании со стороны Роскомнадзора.
заметка дополняется
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