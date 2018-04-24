МКБ подключил своих клиентов к Apple Pay

«Теперь совсем не обязательно иметь при себе карту. Технология быстро и безопасно работает и при оплате покупок в интернете», — отметил представитель департамента развития розничных продаж МКБ Артем Касабов.

Apple Pay — платежный инструмент, который полностью меняет сферу мобильных платежей. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически. Сервис позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах.

При добавлении банковской карты Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства.