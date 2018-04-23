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Появилась информация о графике отключения горячей воды
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Появилась информация о графике отключения горячей воды 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Запущен информационный сервис о сроках профилактических работ на сетях горячего водоснабжения.
«ПАО «МОЭК» запустило информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения. Соответствующий сервис размещен на портале «МОЭК онлайн» по адресу: https://online.moek.ru. В нем достаточно ввести адрес дома и система укажет сроки проведения работ», — говорится в сообщении пресс-службы. В 2018 году работа сервиса была усовершенствована, он стал более информативным и удобным для пользователей. Теперь вместе с датой будет указано время начала и окончания отключений.
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